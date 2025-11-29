  2. দেশজুড়ে

বিএনপি সরকার দেশে নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল: দুলু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি সরকার দেশে নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল: দুলু

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও নাটোর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশে নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ভেঙে দেয়, যেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে নাটোরের নলডাঙ্গায় বিপ্রবেলঘরিয়া ইউনিয়নের বাসুদেবপুর ডা. নাসির উদ্দিন তালুকদার মহাবিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

দুলু বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত সেটা মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে দীপু মনিকে শিক্ষামন্ত্রী বানিয়েছিল। তার সময়ে শিক্ষার্থীরা সাদা খাতায় লিখলে অটোপাস, একটু লিখলে জিপিএ-৫, গোল্ডেন-৫ দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। যাতে বাংলাদেশ আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে।

এ অবস্থায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশ আরও বিপর্যয়ের দিকে যাবে। তিনি দাবি করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র, শ্রমিক, মজুর, রিকশাচালকসহ সাধারণ মানুষের আন্দোলন ও দীর্ঘ ১৭ বছরের সংগ্রামের ফলে আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে ফিরতে শুরু করেছে।

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যখাতে অধিক বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে দুলু উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩১ দফার ঘোষণায় আমাদের নেতা তারেক রহমান সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই তিনটি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সাইফুল ইসলাম আফতাব, জেলা বিএনপির সদস্য কাজী শাহ আলম ও নাসিম উদ্দিন নাসিমসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।