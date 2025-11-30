  2. দেশজুড়ে

পাবনায় সংঘর্ষ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০২:১৭ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
জামায়াত প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনী প্রচারনাকালে জেলা জামায়াতের আমির ও পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল ও নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াত সমর্থকরা।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

পৌর শহরের রেলগেট থেকে শুরু করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলহাজ্ব মোড় এলাকায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে এ বিক্ষোভ মিছিলে শেষ হয়।

ঈশ্বরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি ডক্টর নুরুজ্জামান প্রামানিকের সভাপতিত্বে এ প্রতিবাদী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সেক্রেটারি ও উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম রাব্বানী খান জোবায়ের, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা নুর মোহাম্মদ, পৌর আমীর ও পৌর মেয়র প্রার্থী মাওলানা গোলাম আজম খান।

মাওলানা গোলাম রাব্বানী খান জুবায়ের বলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব বাহিনীর সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল ও জামায়াত নেতাকর্মীদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে। তারা আমাদের নেতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছে। আমাদের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে এবং মোটরসাইকেল ভাঙচুর, আগুন ও লুট করে নিয়ে গেছে। তারা গুলি চালিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। জামায়াত ইসলামী একটি আদর্শের দল, তাই বলছি মিথ্যা অপপ্রচার করে কোন লাভ হবে না। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের অফিস সেক্রেটারি মারুফ মো. আহসানউজ্জামান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সেক্রেটারি মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ব আলী মণ্ডল, আইন বিষয়ক সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান খান, প্রচার ও মিডিয়া সেক্রেটারি মাসুদ রানা মাসুম, পৌর সেক্রেটারি মাওলানা আল আমিন, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সজিব হাসান, সেক্রেটারি তারিকুজ্জামান তানিম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকালে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়ন আলহাজ্ব মোড় এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়াত নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বিএনপির নেতাকর্মীরা। এতে ব্যাপক সংঘর্ষ, ভাঙচুর, গুলি ও মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী আহত হয়।

