পাবনায় সংঘর্ষ
জামায়াতের প্রার্থীকে আসামি করে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার মামলা
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় দুই দলের পক্ষ থেকে পৃথক মামলা করা হয়েছে। এতে পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনের জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডলকে প্রধান আসামি করা হয়।
উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক বাঁধন হাসান আলিম আবু তালেব মণ্ডলকে প্রধান আসামি করে ৩২ জনের নামে মামলা দায়ের করেন।
অপরদিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি মক্কেল মৃধাকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের নামে মামলা করেছেন উপজেলা জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি মুহা. সাইদুল ইসলাম।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুই দলের নেতাকর্মীরা ঈশ্বরদী থানায় পৃথক মামলা করা হয়। ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত ২৭ নভেম্বর বিকেলে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রামের যগির মোড়ে নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াতে শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়। এরমধ্যে ৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার জানান, বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পৃথক দুইটি মামলা করা হয়েছে। মামলা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
