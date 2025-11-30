  2. দেশজুড়ে

মুরগির দোকান থেকে নিশি বক উদ্ধার, রাতে অবমুক্ত

প্রকাশিত: ১০:৫০ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আহত নিশি বক (Black-crowned Night Heron) উদ্ধার করে চিকিৎসা শেষে অবমুক্ত করেছে উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সদস্যরা। শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলিপুর মৎস্য বন্দরের একটি মুরগির দোকান থেকে অসুস্থ অবস্থায় আটকে রাখা পাখিটিকে উদ্ধার করা হয়।

পরে উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (উপরা) সদস্যরা বকটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা শেষে সন্ধ্যায় কুয়াকাটা ইলিশ পার্ক ইকো রিসোর্ট এলাকার নিরাপদ পরিবেশে সন্ধ্যার পরে অবমুক্ত করেন।

উদ্ধার ও অবমুক্তকরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন উপরা’র আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু, কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার, টোয়াকের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম এবং বন বিভাগের গঙ্গামতি বিট কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক।

কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার বলেন, বন্যপ্রাণী প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে যাতে কোনো পাখি বা প্রাণী অবৈধভাবে আটক বা নির্যাতনের শিকার না হয়। কুয়াকাটা প্রেসক্লাব সবসময় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

উপরা’র আহ্বায়ক কে এম বাচ্চু বলেন, উপকূলীয় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। মূলত একসময়ে এই বকটি সচরাচর দেখা গেলেও এখন অনেকটা বিরল বলা যায়। জনসচেতনতা বাড়লে এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

গঙ্গামতি এলাকার বিট কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, রাত বকসহ সব ধরনের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে সুরক্ষিত। কোনো প্রাণী আটক, বিক্রি বা নির্যাতন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা এ ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি ও ভবিষ্যতে যাতে এমন অপরাধ না ঘটে সে বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

বন বিভাগের মহিপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা একে এম মনিরুজ্জামান বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে এ ধরনের পাখি আটক, বিক্রি বা শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। কোথাও বন্যপ্রাণী আটক থাকতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বন বিভাগকে জানানোর অনুরোধ করছি।

নিশি বক মাঝারি আকৃতির একটি নিশাচর পাখি, যা Ardeidae গোত্রের অন্তর্গত। এদেরকে ‘ওয়াক’, ‘রাতচরা’, ‘বাজকা’ বা ‘চক্রবাক' নামেও ডাকা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম: Nycticorax nycticorax)

