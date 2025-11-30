ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাবেক ইউপি সদস্যের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাবেক ইউপি সদস্যের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে মুছা মিয়া (৫৯) নামের সাবেক এক ইউপি সদস্যের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের পূর্ব পাশের জোয়ারারবিল রাস্তার পাশে কচুরিপানার ওপর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।
নিহত মুছা মিয়ার বাড়ি ছলিমাবাদ গ্রামে। তিনি ছলিমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য।
বাঞ্ছারামপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, কে বা কারা গলা কেটে হত্যা করে পালিয়েছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য আমরা কাজ করছি।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম