ঝিনাইদহে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার ২

প্রকাশিত: ০৫:২৮ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রেফতারকৃত রিয়ন ও জনি শেখ/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

ঝিনাইদহের সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের সদস্য সন্দেহে দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে তাদেরকে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা থেকে গ্রেফতার করেন র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পের সদস্যরা।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শংকরহুদা গ্রামের রিয়ন ও পুরন্দরপুর গ্রামের জনি শেখ।

র‍্যাব-৬ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ আজমেরী হোটেল এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের দুই পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্প্রতি মহেশপুরের ফতেপুর ইউনিয়নের পুরুন্দরপুর এলাকায় জীবননগর-কালীগঞ্জ সড়কে সংঘবদ্ধ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। দুজনকে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, র‍্যাব-৬ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের একটি টিম সেখানে পাঠানো হয়েছে। হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১২ নভেম্বর মহেশপুরের ফতেপুর ইউনিয়নের পুরুন্দরপুর এনএন পাম্পের কাছাকাছি জীবননগর-কালীগঞ্জ সড়কে সংঘবদ্ধ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

