সিরাজগঞ্জে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে জরিমানা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদী থেকে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার মাইজবাড়ি ঢাকুরিয়া ইকোপার্ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, ইজারা বহির্ভূতস্থান থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, একই উপজেলার সদর ইউনিয়নের মুসলিমপাড়া গ্রামের মৃত মনসুর রহমানের ছেলে মঞ্জুর রশিদ রানা (৪৮) ও মৃত হাসান আলীর ছেলে আতিকুর রহমান (৪৫)।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে জড়িত দুজনের কাছ থেকে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে আগামী সাতদিনের মধ্যে বালু উত্তোলনের কাজে সব উপকরণ নদী এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে মুচলেকা দেন তারা। এমন অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম