মেহেরপুরে ১০ সোনার বার জব্দ, ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ২

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরের বাজিতপুর সীমান্ত থেকে দুই কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের দশটি সোনার বারসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকালে বাজিতপুর বিওপি আওতাধীন আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্লার ১১৭/৫ এর ৫০ গজ অভ্যন্তরে এই দুইজনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক।

আটককৃতরা হলেন, সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আউল হোসেনের ছেলে আব্বাস আলী (৪৫) এবং ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার শাহাপুর গ্রামের নিরাজুল শেখের ছেলে মিজান রহমান শেখ (২৪)

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক হায়দার আলী জানান, বাজিতপুর ক্যাম্প কমান্ডার শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে একটি টহলদল ভারতীয় সীমান্তের কাছে পৌঁছালে মিজান ও আব্বাসের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়। এসময় তাদেরকে তল্লাশি করলে মিজানের পরিহিত লুঙ্গির ভাজ থেকে দশটি সোনার বারের সন্ধান মেলে। পরবর্তীতে তাদেরকে আটক করে বিওপি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজার মূল্য আনুমানিক দুই কোটি ১০ লাখ টাকা বলে ধারণা করছে বিজিবি।

আটককৃতদের সোনার চোরাচালানের মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

