রাজবাড়ী
অভিভাবকদের তোপের মুখে প্রাথমিকের পরীক্ষা শুরু, বিদ্যালয়ে উত্তেজনা
রাজবাড়ীতে অভিভাবকদের তোপের মুখে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুইটি শাখায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ১১টার দিকে জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তারের মধ্যস্থতায় সাড়ে ১১টার দিকে পরীক্ষা শুরু হয়।
এর আগে সকালে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে শিক্ষকরা পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এসময় শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। একপর্যায়ে বিদ্যালয়টির দ্বিতীয় শাখায় হাতাহাতি হয় দুই পক্ষের মধ্যে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রশাসকের মধ্যস্থতায় বিদ্যালয়টির দুইটি শাখায় পরীক্ষা শুরু হয়। তবে যারা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে তাদের পরীক্ষা পরে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়।
এদিকে পরীক্ষা না নিয়ে কর্মবিরতি পালন ও উৎসাহ দানকারী শিক্ষকদের চিহ্নিত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক। বিচ্ছিন্ন দুই একটি বিদ্যালয় ছাড়া সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে দাবি আদায়ের নামে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে আতঙ্কিত করায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ জানান অভিভাবকরা।
রাজবাড়ীর ৫ উপজেলায় ৪৮২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।
রুবেলুর রহমান/এমএন