সেন্টার দখল করে ক্ষমতার চেয়ারে বসবেন, সেদিন ভুলে যান: চরমোনাই পীর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
খুলনা মহানগরীর শিববাড়ী বাবরী চত্বরে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, যারা বলছেন আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত না, তারাই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে হিসাব-নিকাশ করে দেখেছেন তাদের পায়ের তলে মাটি সরে গেছে।

তিনি বলেন, এবার নির্বাচন নিয়ে আপনারাই ষড়যন্ত্র শুরু করেন। গুন্ডামি করে, সেন্টার দখল করে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসবেন, সেদিন ভুলে যান। সে সুযোগ আর আপনারা পাবেন না।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে খুলনা মহানগরীর শিববাড়ী বাবরী চত্বরে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুফতি মুসা বিন ইজহার, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদেক হক্কানী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদুর রহমান আযাদ, জাগপার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

