  2. দেশজুড়ে

হাটহাজারীতে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তরুণ নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদ কাঞ্চন/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোহাম্মদ কাঞ্চন (২০) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কের মুছাবিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাঞ্চন ফটিকছড়ি উপজেলার ১১ নম্বর সোয়াবিল ইউনিয়নের উত্তর হাঝিরখিল শাহ আমানত পাড়ার বাসিন্দা। তার বাবার নাম মোহাম্মদ আব্দুল জলিল।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানায়, মুছাবিয়া এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন কাঞ্চন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নাজিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

