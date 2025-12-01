১৭ বছরে ১২৮টি মামলা খেয়েছি, পাঁচবার জেলে গেছি: বিএনপির প্রার্থী
কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক ও ফরিদপুর-৪ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেছেন, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, অনেক নিপীড়ন সহ্য করেছি, মৃত্যুর কূপ থেকে ফেরত এসেছি তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। গত ১৭ বছর ১২৮ টি মামলা খেয়েছি, পাঁচবার জেলে গেছি, তবু কখনো ফ্যাসিবাদের দোসরের কাছে মাথা নোয়াইনি।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের মধু মুন্সির বাড়িতে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমাদের প্রাণপ্রিয় মা বেগম খালেদা জিয়া আজ অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছেন। আপনাদের সবার কাছে তার জন্য দোয়া কামনা করছি। তিনি অতিদ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন—এই দোয়া আপনারা সবাই একটিবারের জন্য করবেন। তার মতো আপসহীন নেত্রী এই বাংলাদেশে আর একটিও তৈরি হয়নি।’
ঘারুয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলিমুজ্জামানের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার ইকবাল হোসেন সেলিম, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব মুন্সী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শাহরিয়ার শিথিল, ঘারুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুনসুর মুন্সি প্রমুখ।
এন কে বি নয়ন/এসআর