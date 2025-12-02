সরিষাক্ষেতে বসার ‘অপরাধে’ বিষ দিয়ে মারা হলো শতাধিক কবুতর

সরিষাক্ষেতে বসার ‘অপরাধে’ বিষ দিয়ে মারা হলো শতাধিক কবুতর
সাতক্ষীরায় সরিষাক্ষেতে বসার অপরাধে বিষ দিয়ে শতাধিক কবুতর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শখের এসব কবুতর হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন খামারি রায়হান কবির।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সদর উপজেলার পদ্মশাখরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে দাবি করে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন রায়হান।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, পদ্মশাখরা ফুটবল মাঠ-সংলগ্ন রায়হানের বাড়িতে কবুতরের খামার রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির তিন শতাধিক কবুতর ছিল। খামারের অদূরেই অভিযুক্ত ইসমাইল গাজীর সরিষাক্ষেত। রায়হানের কবুতরগুলো উড়াউড়ির সময় মাঝেমধ্যে ওই ক্ষেতে গিয়ে বসতো। এতে ক্ষিপ্ত ছিলেন ইসমাইল।
ভুক্তভোগী রায়হান জানান, তিনি সোমবার সকাল ৭টার দিকে খামার থেকে কবুতরগুলো ছেড়ে দেন। সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় আবুল হোসেন মানা নামের এক ব্যক্তি তাকে জানান, ইসমাইলের ক্ষেতে বহু কবুতর মরে পড়ে আছে এবং কিছু ছটফট করছে। এ খবর পেয়ে রায়হান দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, তার শখের ১০৮টি কবুতর বিষক্রিয়ায় মারা গেছে।
রায়হান অভিযোগ করেন, কবুতর মারা যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে ইসমাইলের কাছে জানতে চাইলে তিনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিষয়টি জানানোর পর তিনি থানায় অভিযোগ করেছেন। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসমাইল কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
যোগাযোগ করা হলে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, ‘কবুতর হত্যার বিষয়ে আমরা একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি যাচাই-বাছাই ও তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ‘
