ফ্যাসিস্টরা পালালেও ফ্যাসিজমের কালো ছায়া কাটেনি: জামায়াত আমির

ফ্যাসিস্টরা পালালেও ফ্যাসিজমের কালো ছায়া কাটেনি: জামায়াত আমির
জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘ফ্যাসিস্টরা দেশ থেকে পালালেও ফ্যাসিজমের কালো ছায়া এখনো কাটেনি। একদল অপকর্ম করে পালিয়েছে, আরেকদল সেই অপকর্মের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। কেউ চাঁদাবাজি করে জনগণের ক্ষোভের কারণ হয়েছেন, আবার কেউ আরও বেশি শক্তি নিয়ে একই কাজ করছেন।’
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সিলেটের আলিয়া মাদরাসা মাঠে ইসলামী ও সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ইসলামি দলগুলোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘সব ধরনের ভয়ের জাল ছিন্ন করে নিজেদের আঙিনায় চলে আসেন। এখন যেখানে আছেন এটা আপনাদের আঙিনা না। যারা মুসলমানদের জঙ্গি বলে তাদের সঙ্গে আপনাদের মানায় না। আপনারা আসলে আমরা বুকে জড়িয়ে কবুল বলবো।‘
শফিকুর রহমান বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল পুরোনো ধাপে আছে। তারা এখন ভিন্ন শুরু কথা বলা শুরু করেছেন। জনগণের লাল কার্ড দেখানো থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা নির্বাচন ভন্ডুল করতে চায়। প্রশাসনিক ক্যু করে তারা ক্ষমতায় যেতে অপতৎপরতা শুরু করেছে।‘
জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশের মানুষ এখনো সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। বর্গিরা চলে যাওয়ার পরও দেশের ভেতর যারা সুযোগ পেয়েছে, তারা জনগণের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। দেশে দেশে বেগমপাড়া বানিয়েছে, কেউ পালাতে গিয়ে খালে–বিলে লুকিয়েছে, কেউ সিলেটবাসীর কাছে কলাপাতায় ধরা খেয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘একদল দখলদার হয়ে জনগণের ঘৃণা কুড়িয়েছে। আরেকদল বেপরোয়া দখলদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একসময় বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের, আলেম–ওলামাকে জেল, নির্যাতন, ফাঁসি ও দেশছাড়া করার যে প্রবণতা ছিল, সেটি এখনো থামেনি।’
সমাবেশে ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম (পীর সাহেব চরমোনাই), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামের আমির মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (বিডিপি) সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল হক চাঁন।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম