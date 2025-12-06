যে কারণে এক ডজন সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়েছেন কুসুম শিকদার

যে কারণে এক ডজন সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়েছেন কুসুম শিকদার
একসময় পর্দায় নিয়মিত দেখা গেলেও এখন আর আগের মতো দেখা যায় না অভিনেত্রী কুসুম শিকদারকে। দীর্ঘদিন পর ‘শরতের জবা’ সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় ফিরে আসেন তিনি। এরপর আবারও কিছুটা নীরব হয়ে আছেন। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ বিরতি, কাজের নির্বাচন এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেন এই অভিনেত্রী।
অনুষ্ঠানে কুসুম জানিয়ে দেন, ‘শরতের জবা’ মুক্তির পর তাকে মোট ১২টি সিনেমার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সব প্রস্তাবই তিনি ফিরিয়ে দেন।
তিনি বলেন, ‘সিনেমার অনেক প্রস্তাবই এসেছে। চাইলে অবশ্যই কাজ করতে পারতাম। হ্যাঁ বলে কাজে নামাও সম্ভব ছিল। তবে আমি একটু খুঁতখুঁতে, একটু পরিপূর্ণতাবাদী মানুষ। প্রস্তাবগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে কাজের কোথাও কোনো ঘাটতি আছে বা নির্মাতারা পুরোপুরি প্রস্তুত নন। তাই সেগুলো করা হয়নি।’
ধীরগতির কাজের অভ্যাস সম্পর্কে কুসুম বলেন, ‘আমি ধীরগতির মানুষ। বিশ্বাস করি, ধীরলয়ে কাজ করলে কাজের মানও ভালো হয়। সিনেমার জন্য এক বছর সময় খুব কম। ‘শরতের জবা’ করতে আমার দুই বছর লেগেছে। লেখা ধরলে তো আরও বেশি সময় লাগে। মনমতো গল্প এবং প্রস্তুত প্রজেক্ট হলে অবশ্যই কাজ করব।’
অভিনেত্রী মনে করেন, পর্দায় নিয়মিত থাকা নয় বরং ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি।
