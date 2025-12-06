তিন ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল শুরু
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার সাতখামাইর রেলস্টেশনে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. শামীম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সোয়া ৭টার দিকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী বলাকা কমিউটার ট্রেন শ্রীপুরের কাওরাইদ স্টেশনে প্রবেশ করে। স্টেশন ছাড়ার মুহূর্তেই ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। এতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার রেলযোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে ।
সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ঢাকা থেকে বিকল্প একটি ইঞ্জিন এসে ওই ট্রেনকে ঢাকার দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরে ওই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে ইঞ্জিন বিকলের কারণে আশপাশের কয়েকটি স্টেশনে ট্রেনগুলো যাত্রাবিরতি করে।
