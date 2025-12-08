  2. দেশজুড়ে

বিএনপিতে যোগ দিয়ে আ’লীগ নেতার প্রশ্ন ‘আমার সিদ্ধান্ত কি ঠিক আছে’

প্রকাশিত: ০১:১৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছেন সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ ইউনুস আলী মোল্লা।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার সখিপুর থানার উত্তর তারাবুনিয়া এলাকায় এক ওঠান বৈঠকে শরীয়তপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শফিকুর রহমান কিরণের হাত ধরে তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন।

বিএনপিতে যোগদানের পর ইউনুস আলী মোল্লা বলেন, ‘২০১৬ সালে যখন চেয়ারম্যান ছিলাম তখন আমাকে কোনো কাজ দেয়নি। পরে রাগ করে ৫ বছর চেয়ারম্যানী করি নাই। এরপরে দেখি এলাকায় উন্নয়ন হয় না। পরে আবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছি (চেয়ারম্যান হয়েছি)। এলাকার উন্নয়ন করেছি স্কুল-মাদরাসা, বেড়িবাঁধ করেছি। এখন তারা (আওয়ামী লীগ) গেছেগা পলাইয়া, আমি কী করুম? আমার কিছু করার আছে? এখন কিরণ ভাই মাঠে আছে আমরা কিরণ ভাইয়ের সঙ্গে আছি। আমার সিদ্ধান্ত কি ঠিক আছে? আপনারা কি সবাই খুশি? আমি আপনাগো সঙ্গে আছি ইনশাল্লাহ।’

এসময় তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, আজ থেকে সবাই মাঠে নেমে যাবেন। কিরণ ভাই ধানের শীষ, এছাড়া আমরা কিছু বুঝি না।

পরে শফিকুর রহমান কিরণ তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

