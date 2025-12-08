  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রেস্তোরাঁয় বাসি গ্রিল-কাবাব রাখায় জরিমানা লাখ টাকা

নারায়ণগঞ্জ শহরের সুগন্ধা প্লাস রেস্টুরেন্টে বাসি গ্রিল রাখার অপরাধে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন বণিকের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

হৃদয় রঞ্জন জানান, অভিযান পরিচালনাকালে সুগন্ধা প্লাস রেস্টুরেন্টের তৃতীয় তলায় সংরক্ষিত ফ্রিজে আগে রান্না করা বাসি গ্রিল, চিকেন চাপ, শিক কাবাবসহ অন্যান্য খাবার পাওয়া যায়। সরল বিশ্বাসে খেতে আসা ভোক্তাদের বাসি খাবার পরিবেশন আইনত দণ্ডনীয়। এ অপরাধে রেস্তোরাঁটিকে লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

