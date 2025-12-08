গাইবান্ধায় যুবকের ওপর হামলা, কবজি কর্তন

গাইবান্ধায় যুবকের ওপর হামলা, কবজি কর্তন
গাইবান্ধা সদরে দিনদুপুরে রুবেল মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের হাতের কবজি কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সদর উপজেলার শাপলা মেল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত রুবেল মিয়া পৌরসভার মহুরি পাড়ার ব্যবসায়ী মোকাব্বর মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রুবেল মিয়া তার বন্ধু মোশারফ রহমানের সঙ্গে দেখা করতে শাপলা মেল এলাকায় যান। এসময় মোশারফের প্রতিপক্ষ সুখনগর এলাকার বাবুসহ পাঁচজন তখন রুবেলের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। হামলাকারীরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে রুবেলের ডান হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রংপুর মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করেন।
রুবেলের বন্ধু মোশারফ বলেন, আমাদের সঙ্গে বাবুর জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। তবে কেন আমার বন্ধুকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হলো? আমি এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমাকেও জখম করেছে তারা।
আহত যুবকের বাবা মোকাব্বর মিয়া বলেন, যারা আমার ছেলেকে মেরেছে, হাতের কবজি কেটে দিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।
গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। ডান হাতের কবজটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাঁচজনকে আটক করা করেছে পুলিশ। এই মুহূর্তে আটকদের নাম বলা যাবে না। রুবেলের বাবা মোকাব্বর মিয়া বাদী হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।
আনোয়ার আল শামীম/কেএইচকে