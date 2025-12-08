  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে বন মামলায় প্রক্সি দিতে গিয়ে কারাগারে যুবক

প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে একটি বন মামলায় প্রক্সি হাজিরা দিতে গিয়ে কারাগারে গেলেন সাইফুল ইসলাম (৩১) নামে এক যুবক। তিনি কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের মোথাজুড়ী তালচালা গ্রামের মো. রহিম বাদশার ছেলে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর বন কোর্টের সহকারী বন মামলা পরিচালক নূর মোহাম্মদ।

তিনি জানান, ৭ ডিসেম্বর গাজীপুরে বন কোর্টে একটি মামলায় প্রধান আসামির প্রক্সি দিতে গিয়ে তিনি আটক হন। এই মামলার প্রকৃত আসামি একই গ্রামের মো. আফজাল উদ্দিনের ছেলে সাত্তার মিয়া (৪৫)।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার কাচিঘাটা রেঞ্জের আওতাধীন সদর বিটে চলতি বছরে মোথাজুড়ী, তালচালা গ্রামের বাসিন্দা সাত্তার মিয়ার নামে মামলা দায়ের করে বন বিভাগ, মামলার তারিখ আসলে আইনজীবী শ্যামল ১৫ হাজার টাকা চুক্তিতে মামলা জামিনের কথা বলে প্রক্সি হিসেবে সাইফুলকে আদালতে হাজির করেন। পরে সেই মামলায় সাইফুল কারাগারে যান।

সহকারী বন মামলা পরিচালক নূর মোহাম্মদ জানান, মামলার শুনানি আমি নিজে থেকেই করেছি। আমরা জানি মামলার প্রধান আসামি সাত্তার মিয়া। তার প্রক্সি দিতে এসেছিল একই এলাকার সাইফুল। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে আমিসহ আমাদের আরও বন কর্মকর্তা আদালতে ছিলাম। পরে আসামি পক্ষের আইনজীবী হাজির না হওয়ায় প্রক্সিদাতাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী শ্যামলকে একাধিকবার ফোনকল করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

