ভোক্তা অধিকারের অভিযান
পোকা ধরা খেজুরসহ ডাল বিক্রি করায় এক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুদামে তদারকিমূলক অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় পোকা ধরা ও মানহীন খেজুর এবং ডাল বিক্রির অপরাধে এক প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনা সজীব পাল, পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, জেলা দোকান মালিক সমিতির আহ্বায়ক মো. মঞ্জুরুল আলম মালিক ও সদস্য সচিব সুমন পারভেজ, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, শহরের সাতভাই পুকুর এলাকায় নিউ মদিনা টেডার্সের গোডাউনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখানে গত বছরের বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খেজুর ও মানহীন ডাল জব্দ করা হয়। সেগুলো বেশিরভাগ দুর্গন্ধ ও পোকা ধরে গিয়েছিল। এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেজুর ও মানহীন ডাল বিক্রয়ে জন্য সংরক্ষণ করায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আল মদীনা ট্রেডার্সের মালিক শফিকুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে জব্দকৃত ৫০০ কেজি খেজুর ও ৩৭৫ কেজি ডাল ধ্বংস করা হয়।
সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখানে বিপুল মেয়াদোত্তীর্ণ-মানহীন খেজুর ও ডাল জব্দ করা হয়। সেগুলো পোকা ধরেছিল। এই পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জনস্বার্থে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
হুসাইন মালিক/এনএইচআর/এমএস