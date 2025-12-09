শ্রমিকদল-যুবদল নেতার আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত, আহত ২০

শ্রমিকদল-যুবদল নেতার আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত, আহত ২০
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদল ও যুবদল নেতার হয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে রাসেল মিয়া (৪৫) নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে দ্বিতীয় দফায় এ সংঘর্ষ হয়। এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় সংঘর্ষ হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উপজেলা যুবদলের সদস্য আনন্দপুর গ্রামের আমিন সওদাগর ও ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি কাকাইলছেও গ্রামের হান্নান মিয়ার মধ্যে বিরোধ চলছি। সম্প্রতি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে সোমবার দুজনের পক্ষে দুই গ্রামের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মঙ্গলবার পুনরায় দুই গ্রামের বাসিন্দারা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।
সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ২০ জন আহত হন। নিহত রাসেল মিয়া (৪৫) কাকাইলছেও গ্রামের ছোরত আলীর ছেলে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।
আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকবর হোসেন জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান/ইআরকে/জেআইএম