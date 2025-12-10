৫০ ফুট গভীর নলকূপে আটকা
৩৫ ফুট খনন শেষ, শিশুটিকে উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা ফায়ার সার্ভিসের
রাজশাহীর তানোরে ৫০ ফুট গভীর নলকূপের পাইপের ভেতর পড়ে যাওয়া শিশু মো. স্বাধীনকে (২) উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট। খননযন্ত্র দিয়ে (ভেকু) শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৫ ফুট খনন করা হয়েছে। শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
এর আগে দুপুর ১টার দিকে উপজেলার কোয়েলহাট গ্রামে মায়ের সঙ্গে মাঠ দিয়ে যাওয়ার গভীর নলকূপের খোলা মুখ দিয়ে নিচে পড়ে যায় শিশুটি।
ইনসেটে আটকে পড়া শিশু স্বাধীন
শিশু স্বাধীনের মা রুনা লায়লা জানান, দুপুরে বাড়ির পাশে মাঠ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। এসময় দুই বছরের শিশু স্বাধীন তার হাত ধরে হাঁটছিল। হঠাৎ খড়ের স্তূপে পা পড়তেই শিশুটি গভীর নলকূপের ভেতর পড়ে যায়। তখন শিশুটি ‘মা মা’ বলে চিৎকার করতে থাকে। বিকেল ৪টা পর্যন্ত শিশুটির সাড়া পাওয়া গেছে।
নলকূপের পাইপে আটকে পড়া শিশু স্বাধীনের বাবার নাম রাকিব। তিনি তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কোয়েলহাট গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয়রা জানান, খবর পেয়ে দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে ভেকু না থাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু করা যাচ্ছিল না। সবশেষ ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এবং ভেকুর সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান চলছে।
ফায়ার সার্ভিসের রাজশাহী জেলার সহকারী পরিচালক দিদারুল আলম বলেন, এখন পর্যন্ত ৩৫ ফুট খনন করা হয়েছে। শিশুটিকে উদ্ধারে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
