রাঙ্গামাটিতে শাপলা কলি পেলেন প্রিয় চাকমা

রাঙ্গামাটিতে শাপলা কলি পেলেন প্রিয় চাকমা
পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন পেয়েছেন প্রিয় চাকমা। প্রিয় চাকমা এনসিপির রাঙ্গামাটি জেলা সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানী ঢাকার বাংলামোটরে অবস্থিত এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এতে রাঙ্গামাটি আসনে প্রিয় চাকমার নাম ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১২৫ সংসদীয় আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
পেশায় ব্যবসায়ী স্নাতক সম্পন্ন করা প্রিয় চাকমা একসময় আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির’ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে ২০১৫ সালে স্বেচ্ছায় দল থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। এরপর রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন প্রিয় চাকমা। তবে ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যুক্ত হন। বর্তমানে এনসিপির রাঙ্গামাটি সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য।
এ বিষয়ে প্রিয় চাকমা বলেন, দুপুরে জানতে পারি আমাকে রাঙ্গামাটি আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমাকে কেন্দ্র থেকে ফোন করে ও ইমেইলের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি আসনে আমাকে মনোনয়ন দেয়ার জন্য এনসিপির সব নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
আরমান খান/আরএইচ