জবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ২৪ ডিসেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি/ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের তফসিল প্রকাশ করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তফসিল ঘোষণা করা হয়।

তফসিলে বলা হয়, আগামী ২৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ চলবে। একই দিন ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এর আগে, ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির অফিস কক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে।

এ ছাড়া মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২০ ডিসেম্বর। প্রার্থীতা প্রত্যাহার করা যাবে ২১ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

এর আগে, বুধবার রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন, আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহমদ ইহসানুল কবীর, লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আয়শা জাহান এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তারেক বিন আতিক।

