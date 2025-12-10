  2. দেশজুড়ে

শিবির সভাপতি

হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘পাশের একটি রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বন্ধুর নামে ছলনা করেছে। তারা বন্ধু হয়ে আমাদের বুকে বুক মিলয়ে পেছন থেকে ছুরি মারে।’

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে দিনাজপুরের বিরামপুর পাইলট স্কুল মাঠে দিনাজপুর-৬ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত ছাত্র-যুব নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশের নদীগুলোর মুখে ভারত বাঁধ দিয়ে রেখেছে। এ বাঁধ দেওয়ার মধ্যদিয়ে যখন শুষ্ক মৌসুম থাকে তখন সেই জনপদকে খরায় পরিণত করে আবার যখন বর্ষা মৌসুম হয় তখন বাংলাদেশের মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের বর্ডারগুলোর আশপাশে মাদকের ফ্যাক্টরি প্রতিস্থাপন করে রেখেছে। তারা জানে বাংলাদেশের যুবসমাজকে যদি মাদকমুক্ত, নৈতিকতার সঙ্গে গড়তে দেওয়া হয় তাহলে তাদের দাদাগিরি আর চলবে না। এ জন্য তারা বারবার আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সমাজকে মাদকের অভয়ারণ্য করছে। এ কারণে এই এলাকায় যারা জনপ্রতিনিধি হবেন তাদের ওয়াদা করতে হবে আগামীতে কখনো মাদক ব্যবসা চলতে দেওয়া হবে না।’

দিনাজপুর-৬ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত ছাত্র যুব নাগরিক সমাবেশে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজিবুল রহমান পলাশ, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ, রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

মো. মাহাবুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম

