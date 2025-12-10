বরগুনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে জামায়াতের মতবিনিময়

বরগুনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে জামায়াতের মতবিনিময়
বরগুনায় জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে বরগুনা পৌর জামায়াত ইসলামী কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল জলিল। সঞ্চালনা করেন বরগুনা পৌর জামায়াত ইসলামের সেক্রেটারি মো. হাবিবুর রহমান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, বরগুনা জেলা জামায়াতের আমির ও বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ হারুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান আল-মামুন এবং বরগুনা জেলা জুয়েলার্স সমিতির সভাপতি উত্তম কুমার।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ হারুন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লবিস্ট প্রভাবের রাজনীতি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা একই দেশের নাগরিক। সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে কাজ করছি। উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও সাম্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
নুরুল আহাদ অনিক/আরএইচ