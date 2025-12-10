ছুরিকাঘাতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মীর মৃত্যু

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজশাহীতে পূর্বশত্রুতার জেরে ছুরিকাঘাতে মো. শান্ত (২৬) নামের এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আলীমগঞ্জ পূর্বপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত শান্ত নগরীর আলীমগঞ্জ পূর্বপাড়ার মো. হাসনাতের ছেলে। তিনি জামায়াতে ইসলামীর শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাশিয়াডাঙ্গা থানা কর্মী ছিলেন।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পূর্বশত্রুতার জেরে শান্তকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়। এতে গুরুত্বর আহত হন শান্ত। পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে তার মরদেহ হাসপাতালে মর্গে রয়েছে। এনিয়ে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শঙ্কর কে বিশ্বাস বলেন, শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম নিয়ে শান্ত নামের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে পৌঁছানের আগেই তার মৃত্যু হয়। তার শরীরে অনেক জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

রাজপাড়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। এনিয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। মরদেহ হাসপাতালে মর্গে রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

