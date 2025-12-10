  2. দেশজুড়ে

মায়ের ইচ্ছা পূরণে হেলিকপ্টারে করে গ্রামের বাড়িতে এলেন প্রবাসী

প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মায়ের ইচ্ছা পূরণে হেলিকপ্টারে করে বাড়ি ফেরেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আউয়াল হোসেন মৃধা

মায়ের ইচ্ছা পূরণে হেলিকপ্টারে করে বাড়ি ফিরলেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আউয়াল হোসেন মৃধা। তিনি পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের রামভল্লব গ্রামের বাসিন্দা।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে তিনি নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আউয়াল মৃধা দীর্ঘ ২২ বছর ধরে মালয়েশিয়ায় কর্মরত। প্রবাস জীবনের শুরু থেকেই তিনি তার বাবা আবদুল আজিজ মৃধার মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রতি বছর দেশে আসেন। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রবাসী আউয়ালের বড় ভাই আবদুল ওহাব মৃধা জানান, কয়েক মাস আগে তাদের মা কুলসুম বিবি ছোট ছেলেকে বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে বাড়িতে আসার অনুরোধ জানান এবং এবছর হেলিকপ্টারে আসতে বলেন। মায়ের অনুরোধ রাখতেই আউয়াল এবছর বিশেষ এ ব্যবস্থা করেন।

আউয়াল মৃধা বলেন, ‘আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী সোমবার। দোয়া ও ওয়াজ মাহফিলে মুফতি আমির হামজা ওয়াজ করবেন। মালয়েশিয়া থেকে দেশে পৌঁছে মায়ের কথা রাখতে হেলিকপ্টারে গ্রামের বাড়ি চলে এলাম।’

