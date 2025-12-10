বগুড়া-৬
তারেক রহমান-আবিদুর রহমানের সঙ্গে লড়বেন এনসিপির ওয়াকি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ১২৫টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বগুড়া-৬ (সদর) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকিকে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এই তালিকা প্রকাশ করেন।
এই তালিকায় সবার নজর ছিল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আসন হিসেবে পরিচিত বগুড়া-৬ (সদর) আসনের দিকে। এনসিপি এই আসনে আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকিকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর মধ্য দিয়ে বগুড়া-৬ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও জমে ওঠার আভাস পাওয়া গেলো। কারণ এই আসনে তারেক রহমান এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বগুড়া শহর জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আবিদুর রহমান সোহেলও নির্বাচন করবেন।
মনোনয়ন পাওয়ার পর আব্দুল্লাহ-আল-ওয়াকি তার প্রতিক্রিয়ায় এটিকে ‘আনন্দের খবর’ হিসেবে অভিহিত করে জানান, তিনি আজ থেকেই প্রচার-প্রচারণায় নামছেন। দল-মত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।
ওয়াকি আরও বলেন, তিনি এনসিপির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সদস্য হলেও তার দলীয় অন্য কোনো পদ-পদবি নেই। তিনি ২০০৮ সালেও বিকল্প ধারা থেকে এই আসনে নির্বাচন করেছিলেন।
ঘোষিত প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, এনসিপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রংপুর-৪ আসনে দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, ঢাকা-১১ আসনে মো. নাহিদ ইসলাম, ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহ, ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১৭ আসনে ডা. তাজনূভা জাবীন এবং নোয়াখালী-৬ আসনে আব্দুল হান্নান মাসউদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
ঢাকা-১৫ আসনে অবসরপ্রাপ্ত মেজর মুহাম্মদ আলমগীর ফেরদৌস, সিলেট-১ আসনে এহতেশাম হক এবং খাগড়াছড়িতে অ্যাডভোকেট মনজিলা সুলতানা, রাঙ্গামাটিতে প্রিয় চাকমা ও বান্দরবানে মংসা প্রু চৌধুরী এনসিপির হয়ে সংসদ সদস্য পদে লড়বেন।
এলবি
এসআর