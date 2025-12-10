  2. দেশজুড়ে

পাবনায় দুইটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনার ঈশ্বরদীতে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ হুসাইন মোহাম্মদ জিৎ (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

বুধবার (৯ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার দিয়ারবাঘইল গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, হুসাইন মোহাম্মদ জিৎ দিয়ার বাঘইল গ্রামের লালু মালিথার ছেলে।

পাবনা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ রাশিদুল উসলাম জানান, দিয়ারবাঘইল গ্রামে অভিযান চালিয়ে হুসাইন মোহাম্মদ জিৎ- এর বাড়ি থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও ১০ চেম্বার বিশিষ্ট রিভলবার উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরদী থানায় মামলা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

