দিনাজপুরে খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির প্রার্থী শামসুল মুক্তাদির

দিনাজপুরে খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির প্রার্থী শামসুল মুক্তাদির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ১২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এর মধ্যে দিনাজপুর-৩ সদর আসনে প্রার্থী হিসেবে দলটির জেলা আহ্বায়ক আ হ ম শামসুল মুকতাদির নাম ঘোষণা করা হয়। এদিকে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন দলটির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া।
অপরদিকে এই আসনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট মইনুল আলম।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
দিনাজপুর সদর-৩ আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক ও শিক্ষাবিদ শামসুল মুক্তাদির ইউনেস্কোর শিক্ষা গবেষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে জাগ্রত নাগরিক ফাউন্ডেশন এবং গ্লোবাল কো-প্রসপারিটি ফাউন্ডেশনে কাজ করছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্নের পর তিনি কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ে নন-প্রফিট ম্যানেজমেন্টে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন এবং ইউনেস্কো কেইজো ওবুচি ফেলোশিপ অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক ও ইতালির ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
এর আগে শামসুল মুক্তাদি দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাস, কানাডিয়ান হাইকমিশন এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।
এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর