  2. খেলাধুলা

ধর্ষণ মামলায় ক্রিকেটার তোফায়েলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ধর্ষণ মামলায় ক্রিকেটার তোফায়েলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র

ধর্ষণ মামলায় জাতীয় ‘এ’ দলের ক্রিকেটার তোফায়েল আহমেদ রায়হানের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ। গুলশান থানার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক সামিউল ইসলাম গত ৩০ নভেম্বর ঢাকার আদালতে এই অভিযোগপত্র জমা দেন।

অভিযোগে পুলিশ বলছে, ধর্ষণের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় তোফায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। সাক্ষীরা আদালতে হাজির হয়ে ঘটনার সত্যতা তুলে ধরবেন।

প্রসিকিউশন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আগামী ৩০ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে। ওইদিন অভিযোগপত্রটি আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আসামি ওই তরুণীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছেন। গত জানুয়ারিতে ফেসবুকে পরিচয় হয় তোফায়েল ও ভুক্তভোগী তরুণীর। পরবর্তীতে মেসেঞ্জারে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তরুণী প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হলে তোফায়েল বিয়ের আশ্বাস দেন এবং সম্পর্ক গড়েন।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৩১ জানুয়ারি ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে তোফায়েল তরুণীকে গুলশানের একটি হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে আরও কয়েকবার একইভাবে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় গত ১ আগস্ট তরুণী গুলশান থানায় মামলা করেন।

মামলার পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন নেন তোফায়েল। তবে জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি তা করেননি।

এমডিএএ/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।