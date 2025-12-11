বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশন করতে হাইকোর্টের রায়

বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশন করতে হাইকোর্টের রায়
বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশন করতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সব নাগরিক যেন এই ডিজিটালাইজেশনের সুবিধা ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে নির্দেশনায়।
বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশন করার বিষয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মোহাম্মদ আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালতে এদিন রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট তানজিলা রহমান।
এর আগে ২০ নভেম্বর বিয়ে ও তালাক নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশন করার বিষয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়। একই সঙ্গে রায় ঘোষণার জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।
২০২১ সালের ৪ মার্চ ভুক্তভোগী চারজনের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান এ সংক্রান্ত রিট দায়ের করেন। রিটে বলা হয়, প্রতারণা ঠেকানো ও পারিবারিক সম্মান রক্ষায় বিয়ে ও তালাকের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করা জরুরি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের ২২ মার্চ হাইকোর্ট রুল জারি করেন। রুলে বিয়ে ও তালাকের ঘটনা ডিজিটালি নিবন্ধনের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট কেন তৈরি করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এ রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হলো।
