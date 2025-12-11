যমুনায় নৌকা থেকে পড়ে যুবক নিখোঁজ

যমুনায় নৌকা থেকে পড়ে যুবক নিখোঁজ
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে যমুনা নদীতে নৌকা থেকে পড়ে মোস্তাক (২২) নামে এক যুবক নিখোঁজ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার গোবিন্দাসী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। নিখোঁজ মোস্তাক উপজেলার কালিপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে।
এ ব্যাপারে ভূঞাপুর থানার এসআই নজরুল ইসলাম বলেন, গোবিন্দাসী ঘাট থেকে নৌকাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন মোস্তাক। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ নৌকা থেকে পড়ে যান তিনি। পরে নৌকার মাঝি ও যাত্রীরা তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে।
