  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক

মালবাহী লরি বিকলে ৬ কিলোমিটার যানজট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
মালবাহী লরি বিকলে ৬ কিলোমিটার যানজট

মালবাহী লরি বিকল হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটারজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে যানবাহনচালক ও যাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার পর থেকে এখন পর্যন্ত যানজট রয়েছে।

জানা গেছে, মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের মদনপুরের এশিয়ান হাইওয়ে অংশে একটি বড় মালবাহী লরি বিকল হয়। বিকল গাড়িটি সড়কে পড়ে থাকায় চলাচলরত যানবাহনগুলো আটকা পড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে হাইওয়ে পুলিশ দীর্ঘ একঘণ্টা ধরে রেকার দিয়ে গাড়িটি সরানোর চেষ্টা করার পরও এখনো সরানো সম্ভব হয়নি।

মেঘনা যাবার পথে যানজটের ফলে কাঁচপুরে আটকে গেছেন ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দীন। তিনি জানান, দীর্ঘ একঘণ্টা ধরে এক স্থানে থেকে আছেন তারা। গাড়ি চালকের বরাতে জানতে পেরেছে যে গাড়ি বিকলে যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, এশিয়ান হাইওয়ের দিকে একটি মালবাহী লড়ি বিকল হয়ে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে রেকার দিয়ে গাড়িটি সরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু এখনো সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কাঁচপুর হতে মদনপুর পর্যন্ত যানজট আছে। আমরা চেষ্টা করছি।

মো. আকাশ/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।