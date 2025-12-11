টাঙ্গাইল-৫
টুকুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কফিন মিছিল
টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে কফিন মিছিল করেছে দলীয় নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের শান্তিকুঞ্জ মোড় থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
এসময় সদর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, সহ-সভাপতি মামুন সরকার, জেলা বিএনপির সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
মিছিলে নেতাকর্মীরা কাফনের কাপড় পরে অংশ নেয়। এ সময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।
এসময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এ অবস্থায় একটি সিন্ডিকেট টাঙ্গাইল সদর আসনসহ বেশ কয়েকটি আসনের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। এ অবস্থায় মনোনয়ন ঘোষণা করা ঠিক হয়নি। সদরের জন্ম এমন কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে অন্য উপজেলার জন্ম এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এতে তৃণমূল নেতাকর্মী হতাশ। আমরা দ্রুত মনোনয়ন পরিবর্তন করে ফরহাদ ইকবালকে মনোনয়ন দেয়ার দাবি করছি। তা হলে কঠোর আন্দোলনের দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এএসএম