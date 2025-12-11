  2. দেশজুড়ে

বিজিবির বিশেষ অভিযানে ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি জব্দ

প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীর পূর্ব ভোটহাট সীমান্তে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় শাড়ি জব্দ করেছে বিজিবি।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে এ অভিযান চালায় লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন (১৫ বিজিবি)। পরে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে ১৫ বিজিবি।

বিজিবি জানায়, গোপন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাগভান্ডার বিওপির টহলদল জানতে পারে,চোরাকারবারিরা ভারতীয় শাড়ির একটি বড় চালান পাচারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরে রাত ১২টা ৫০ মিনিটে পূর্ব ভোটহাট এলাকায় বিজিবির একটি বিশেষ টহলদল অবস্থান নেয়।অভিযানের এক পর্যায়ে সীমান্ত অতিক্রমকারী কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত ভারতের দিকে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ২৭২টি ভারতীয় স্বর্ণ কাতান শাড়ি জব্দ করা হয়।

১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম জানান, জব্দকৃত শাড়ির সিজার মূল্য ২৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। চোরাচালান চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তে আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বিজিবি সর্বদা তৎপর রয়েছে। টহল কার্যক্রম ও গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি চোরাচালান প্রতিরোধে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি। তথ্য প্রদানকারীদের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখার নিশ্চয়তা দেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।

