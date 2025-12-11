মানিকগঞ্জ শহরে ককটেল বিস্ফোরণ
মানিকগঞ্জ শহরের ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে নগরীর শহীদ রফিক সড়কে দুই নম্বর আইনজীবী ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে শহরের শহীদ রফিক সড়কে একটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়। বিস্ফোরণের পর দ্রুত সটকে পড়ে দুর্বৃত্তরা। এতে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
