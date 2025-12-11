২ কোটি টাকার পুরস্কার থেকে মহসিন কেন বঞ্চিত হলেন?
দীর্ঘ ২২ বছর পর গত ১৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হোম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতে দেশবাসীকে আনন্দে ভাসিয়েছিলেন হামজা-রাকিবরা।
ম্যাচের পরই ফুটবল দলকে ২ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন সদ্য সাবেক হওয়া, তখনকার ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগের আগেই আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া হামজা-জামালদের পুরস্কারের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বুধবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারের ২ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেছে।
ফুটবল দল মানে যারা মাঠে খেলেন শুধু তারাই নন, কোচ-কর্মকর্তা, স্টাফসহ অনেকেই থাকেন দলের সাথে সম্পৃক্ত। বাফুফে তাই পুরস্কারের জন্য ৪০ জনের একটি তালিকা দিয়েছিল মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় ১০ জনের নাম কেটে ৩০ জনের নামে পুরস্কারের চেক তৈরি করে প্রদান করেছে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে স্কোয়াডে থাকা ২৩ ফুটবলার ও কোচ-কর্মকর্তাসহ আরো ৭ জনের নামে আলাদা করে চেক দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
২৩ ফুটবলার, কোচ ও ম্যানেজারকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৭ লাখ টাকা করে। বাকি টাকা দেওয়া হয়েছে অন্য ৫ জনকে। গত দুই দিন ধরে আলোচনায় দলের অন্যতম সদস্য টিম অ্যাটেনডেন্ট মোহাম্মদ মহসিন। বাফুফের দেওয়া তালিকা থেকে বাদ পড়া ১০ জনের মধ্যে আছেন দলের দীর্ঘদিনের নিবেদিত প্রাণ মহসিন।
পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন আরো ৩ জন। তারা হলেন- ভিডিও অ্যানালিস্ট আব্দুল্লাহ নাসিফ ইসলাম, দলীয় চিকিৎসক মোহাম্মদ আসিফ ইমরান ও মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব। তবে বেশি আলোচনায় মহসিনকে বঞ্চিত করার বিষয়টি। ফুটবল অঙ্গনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ঘুরছে মহসিন কেন পুরস্কারের টাকা থেকে বঞ্চিত হলেন?
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছ থেকে চেক গ্রহণ করেছেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার, ফুটবল দলের ম্যানেজার আমের খান ও দলীয় অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, যেখানে চারজনকে বঞ্চিত করা হয়েছে পুরস্কার থেকে সেই চেক কিভাবে গ্রহণ করলেন তারা?
তারা তো জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলতে পারতেন নতুন করে ৩৪ জনের নামেই চেক তৈরি করা হোক। তা না হলেও ২৩ ফুটবলারের চেক দিয়ে বাকিগুলো রেখে দিয়ে ওই পরিমাণ টাকা ১১জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক। দলের অধিনায়কের এ বিষয়ে বড় ভূমিকা রাখা উচিত ছিল বলেই মনে করেন সবাই। এমনকি চারজনকে বাদ রেখে পুরস্কারের টাকা ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অধিনায়ক কোনো ভূমিকাও রাখেননি।
এ বিষয়ে ম্যানেজার আমের খান বলেছেন, ‘আমরা ৩০ জনের চেক দেখে অবাক হয়েছি। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বলেছে, এখন তো কিছু করা যাচ্ছে না। আপাতত নিয়ে যান। এখন খেলোয়াড় ২৩ জন ছাড়া আমরা যারা টাকা পেয়েছি সেগুলো ক্যাশ করে বাফুফেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারপর বাফুফে যেভাবে স্টাফদের বন্টন করে দিতে চায় দেবে। তবে এখানে আমার বক্তব্য হলো- আমরা ভালোবেসে তাদের টাকা দিলে তারা শুধু টাকাটাই পাবেন। সম্মান থেকে তো বঞ্চিতই থাকবেন। তাদের কেন সম্মান করা হলো না আপনাদের উচিত ক্রীড়া প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া। একটা ফুটবল দলের সাফল্যের পেছনে অনেকের অবদান থাকে। এই দলেও তেমন আছে। মাঠকর্মী চান মিয়া থেকে শুরু করে অনেকের ঘাম আছে দলে।’
খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংল্যান্ড প্রবাসী হামজা দেওয়ান চৌধুরী, কানাডা প্রবাসী শামিত সোম, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান আহমেদ ও ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক কাজী ছাড়া বাকি সবাই পুরস্কারের চেক বুঝে নিয়েছেন।
আরআই/আইএইচএস/