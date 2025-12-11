নারায়ণগঞ্জে সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার, স্ত্রী আটক

নারায়ণগঞ্জে সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার, স্ত্রী আটক
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নিজাম উদ্দিন (২৫) নামে এক সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রবাসীর স্ত্রী মনিরা বেগমকে (২১) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে ফতুল্লা হাজীগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক এলাকার একটি ভবন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত নিজাম উদ্দিন দিনাজপুরের খানসামা থানাধীন আড়াজি এলাকার মৃত মনসুর আলীর ছেলে। তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সড়কের তজুমুদ্দিনের বাড়ির ৫ম তলায় ভাড়া থাকতেন।
নিহতের ভাই মইনুদ্দিন জানান, তার ভাই দুই বছর পর সৌদি আরব থেকে এসে তার স্ত্রীর সঙ্গে ওই বাসায় ওঠেন। ঘটনার দিন তিনি সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন বিছানার ওপর তার ভাইয়ের মরদেহ। তার নাক-মুখ দিয়ে তখন রক্ত বের হচ্ছিল। পরে খবর দিলে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে যায়। তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি রহস্যজনক মনে হওয়ায় নিহতের স্ত্রীকে আমাদের হেফাজতে নিয়ে এসেছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে/এএসএম