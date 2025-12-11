খালেদ মাসুদ পাইলট
সারা দেশে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট বলেছেন, সারা দেশে ক্রিকেট খেলাকে এগিয়ে নিতে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বিসিবি সুন্দর একটি পরিকল্পনা হাতে নেবে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকালে সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে পৌর সদরের হাইস্কুল মাঠে মোহাম্মদ শিশির মনির ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
খালেদ মাসুদ পাইলট বলেছেন, আমি মাত্র দুই মাস হয় ক্রিকেট বোর্ডে এসেছি। চেষ্টা করছি সব জায়গায় যেতে। আমি মনে করি, ক্রিকেট বোর্ডের উচিত সব জায়গায় গিয়ে ফ্যাসিলিটিজগুলো উন্নত করা। কারণ, এটা পাওয়া তাদের অধিকার।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে সুন্দর একটা পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। সারা দেশে ক্রিকেট খেলাকে এগিয়ে নিতে নতুন নতুন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।
জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা জেলা ও উপজেলার মাঠগুলো সুন্দর করে সচল রাখতে হবে। কারণ, খেলাধুলাই মানুষের বিনোদন ও সুন্দর মানসিকতা তৈরি করে। এজন্য খেলাধুলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টুর্নামেন্টের আয়োজক সুনামগঞ্জ- ২ (দিরাই- শাল্লা) আসনের জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ হবে। এতে ট্যালেন্টেড প্লেয়ার বের হবে। ভালো খেলোয়াড়রা জেলা-বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে খেলবে, বিদেশে খেলতে যাবে। এই প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখতে চাই।
এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জের সাবেক ক্রিকেটার জি এম তাশহীজ, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল আলম ইমন, আমেরিকা প্রবাসী হামজা কোরেশী প্রমুখ।
ফাইনাল ম্যাচে দিরাই ইলেভেন স্টার স্পোর্টিং ক্লাব ও খান ক্রিকেট ক্লাব জগন্নাথপুর মুখোমুখি হয়। টসে জিতে ইলেভেন স্টার প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ১৬ ওভারে ২২৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জগন্নাথপুর খান ক্রিকেট ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯১ রান সংগ্রহ করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দল এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খালেদ মাসুদ পাইলট ও শিশির মনির।
লিপসন আহমেদ/কেএইচকে/এএসএম