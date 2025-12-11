ব্রি বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. ইব্রাহিম, সম্পাদক ড. হাবিবুর রহমান
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিজ্ঞানী সমিতির (ব্রিসা) কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২৭) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. ইব্রাহিম সভাপতি এবং ফলিত গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুকুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ব্রি মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত।
ব্রি সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন খামার যন্ত্রপাতি ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. দুররুল হুদা। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. শাহাদাত হোসেন এবং ফলিত গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শামছুন্নাহার।
নির্বাচিত বাকি সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এবিএম আনোয়ার উদ্দিন (মাছুম), সহ-সাধারণ সম্পাদক কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হারুন-অর-রশিদ। এছাড়া সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে হাইব্রিড রাইস বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আফসানা আনছারী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) ফলিত গবেষণা বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. সাঈদ হোসেন।
এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে হাইব্রিড রাইস বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আনোয়ারা আক্তার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. খোন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এবিএম জাহিদ হোসেন, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রুহুল আমিন সরকার, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এটিএম সাখাওয়াত হোসেন। কার্যকরী সদস্য পদে (আঞ্চলিক কার্যালয়) নির্বাচিত হয়েছেন কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মোহাম্মদ এখলাছুর রহমান, রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান ড. মো. মাহবুবুর রহমান দেওয়ান।
