মাদারীপুরে বেড়েছে সাপে কাটা রোগী, সবচেয়ে বেশি শিবচরে

মাদারীপুরে বেড়েছে সাপে কাটা রোগী, সবচেয়ে বেশি শিবচরে
মাদারীপুরের পাঁচটি উপজেলায় হঠাৎ করে সাপের আক্রমণ বেড়েছে। এক বছরে সাপের দংশনের শিকার হয়েছেন ৩৫৩ জন। এরমধ্যে মারা গেছেন আটজন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শিবচর উপজেলার মানুষ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাদারীপুরের পাঁচটি উপজেলায় ৩৫৩ জনকে সাপে কাটে। এর মধ্যে মাদারীপুর সদরের ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভতি হন ১০৪ জন রোগী। এছাড়া শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০৯ জন, কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ জন এবং রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৫ জন সাপে কাটা রোগী ভর্তি হন। এর মধ্যে বিষধর সাপে কাটার সংখ্য ৮৫ জন।
মাদারীপুরের আইনজীবী রেজাউল করিম জাগো নিউজকে বলেন, ‘এখনো অনেকে সাপে কাটলে আগে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যান। এতে করে সময় নষ্ট হয়, রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয় পড়েন। সবশেষে হাসপাতালে আনলে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে। এতে করে রোগীর জীবনের ঝুঁকি কমবে।’
স্থানীয় সংগঠন জাগো উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ফারজানা আক্তার মুন্নি বলেন, ‘গ্রামগুলোতে বিশেষ করে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার চরাঞ্চলগুলোতে উঠান বৈঠক, সভা, স্কুল-কলেজে লিফলেটসহ সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। এতে করে মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে।’
মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান ডা. জহিরুল ইসলাম খান ফিরোজ। গ্রামবাসীর অসচেতনতার একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের এখানে দুই বছর বয়সের সাপে কাটা এক শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর আমরা দ্রুত পরীক্ষা করে বুঝতে পারি, তাকে বিষধর সাপে কেটেছে। অ্যান্টিভেনম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হলে ওই শিশুর অভিভাবক তা দিতে দেয়নি। তারা জোর করে শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায়। শিশুটির যে অবস্থা ছিল, তাতে জরুরিভাবে অ্যান্টিভেনম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই গ্রামগুলোতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তা নাহলে অচেতনতার জন্যই অনেকের প্রাণ চলে যাবে।’
এ বিষয়ে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বলেন, এখনো অনেকের ধারণা সাপে কাটলে ওঝার চিকিৎসার মাধ্যমেই ভালো হওয়া সম্ভব। কিন্তু সাপে কাটা রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনলে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। অনেকেই এটা বুঝতে চান না।
