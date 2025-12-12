  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে ২৫ কেজি গাঁজাসহ মাদককারবারি আটক

প্রকাশিত: ০৮:৪৮ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে ২৫ কেজি গাঁজা ও পিকআপসহ এক মাদককারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে যমুনা সেতু পশ্চিম গোলচত্বরে ঢাকাগামী লেনে চেকপোস্ট বসিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মাদক কারবারি হলেন, কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার আগরপুর হাড়িয়াকান্দা গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আল-আমিন বাবু (২৫)।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৷ তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যমুনা সেতুর পশ্চিম গোলচত্বরে ঢাকাগামী লেনে চেকপোস্ট বসানো হয়। পরে সন্দেহভাজন পিকআপ তল্লাশি করে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

