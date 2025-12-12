  2. দেশজুড়ে

পাওনা টাকা না পেয়ে অটো চাপা দিয়ে যুবককে হত্যার অভিযোগ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

পাবনার ঈশ্বরদীতে পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় আজাদ হোসেন (৩৩) নামে এক যুবককে রাস্তায় ফেলে অটোবাইক চাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের চররুপপুর জিগাতলা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আজাদ রাজশাহীর বাঘার জোতখা মুন্সিবাজার এলাকার আলী আজমের ছেলে। তিনি ঈশ্বরদী ইপিজেডের নাকানো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। আজাদ তার স্ত্রী বর্ষা খাতুনের বাবার বাড়ি চররুপপুর জিগাতলায় থাকতেন

নিহতের স্ত্রী বর্ষা খাতুন জানান, তিন মাস আগে আজাদ পরিচিত ঈশ্বরদীর সলিমপুর ইউনিয়নের মানিকনগর বালুরখাদ এলাকার আজিবুর রহমানের ছেলে অটোচালক রনির কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা ধার নেন। নির্ধারিত সময়ে টাকা পরিশোধ না করায় তাদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলছিল।

বর্ষা আরো জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে আজাদকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে জিগাতলা মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এসময় রনি অটোবাইক নিয়ে এসে পাওনা টাকা দাবি করে। আজাদ কিছুদিন পরে টাকা দেওয়ার কথা বললে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে রনি আজাদকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং তার ওপর দিয়ে অটো চালিয়ে দীর্ঘ দূরত্বে টেনে নিয়ে যায়। আজাদের চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে রনি অটোবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়দের সহায়তায় আজাদকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত রনির বক্তব্য জানার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঈশ্বরদী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান জানান, নিহতের বাবা আলী আজম বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শেখ মহসীন/কেএইচকে/এমএস

