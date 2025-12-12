নেত্রকোনায় চিকিৎসকের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নেত্রকোনায় চিকিৎসকের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অবহেলায় জুয়েল মিয়া (৩২) নামের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত জুয়েল মিয়া উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের মাটিকাটা গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে। অভিযুক্ত চিকিৎসক আজিমুল সাদাত সুমন আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা ও জ্বরজনিত সমস্যায় ৯ ডিসেম্বর জুয়েল মিয়াকে আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে জুয়েলের অবস্থার অবনতি হলে ভুক্তভোগীর পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত চিকিৎসককে ডাকাডাকি করলেও তিনি আসেননি। কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসক একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে ভোর ৪টার দিকে জুয়েল মারা যান। এ ঘটনার পরপরই রাতের শিফটে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেন।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত চিকিৎসক আজিমুল সাদাত সুমনের ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলে তিনি কল রিসিভ করেননি।
কর্তব্যরত নার্স অমৃতা হাজং বলেন, আমরা স্যারকে অনেকবার ডাকাডাকি করেছি, কিন্তু উনি আসেননি। এটা খুবই দুঃখজনক। অন্তত রোগীকে একবার দেখে যেতে পারতেন।
আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. উত্তম কুমার পাল বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ডা. আজিমুল সাদাত সুমনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নেত্রকোনার আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুবায়দুল আলম বলেন, এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। বিষয়টি জানা নেই।
