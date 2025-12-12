  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ১১:১৮ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
নিজের পোস্টার নিজেই অপসারণ করলেন শিশির মনির

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্দেশনা জারির পর সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শিশির মনির তার নির্বাচনি এলাকায় স্থাপিত সব ধরনের ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুনসহ অন্যান্য প্রচারসামগ্রী সরিয়ে ফেলেছেন।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে দিরাই পৌরসভা পয়েন্টে নিজের পোস্টার নিজেই অপসারণ করেছেন দাঁড়ি পাল্লার এই প্রার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এসময় নির্বাচন কমিশনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনে অংশ নেওয়া সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিজ খরচে সব ধরনের আগাম প্রচারসামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

সেই প্রজ্ঞাপনের আলোকে শুক্রবার সকালে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শিশির মনির দিরাই পয়েন্টে তার নির্বাচনি পোস্টার নিজের হাতে খুলে অপসারণ করেন। তিনি জানান, এই দুই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ঝুলানো প্রচারসামগ্রী আজকের দিনের মধ্যেই খুলে ফেলা হবে।

শিশির মনির বলেন, গতকাল নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের পোস্টার ব্যানার সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, যেহেতু রাষ্ট্রে নতুন আইন জারি হয়েছে, নতুনভাবে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে, সেই জন্য আমাদের পোস্টার আমরা নিজেরাই অপসারণ করছি।

লিপসন আহমেদ/কেএইচকে/এমএস

