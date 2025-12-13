তারাকান্দায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

তারাকান্দায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুদের পরিবারসহ এলাকায় শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার গোয়াতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো- একই গ্রামের মো. দুলাল মিয়ার ছেলে মো. আরাফাত (২) ও মো. রবি মিয়ার মেয়ে ফাতেমা আক্তার (২)। তারা আপন চাচাতো ভাই-বোন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর একটার দিকে দুলাল মিয়ার বাড়ির উঠানে খেলছিল আরাফাত ও ফাতেমা। কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন শিশুদের না পেয়ে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও পায়নি। একপর্যায়ে বাড়ির পাশে থাকা পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দুই শিশুকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করা হয়। এসময় দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহাম্মেদ জাগো নিউজকে বলেন, শিশুদের পরিবারসহ এলাকায় শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ