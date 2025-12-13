বাংলাদেশি নাবিকসহ তেলবাহী ট্যাংকার আটক করলো ইরান
ওমান উপসাগরে একটি তেলবাহী ট্যাংকার আটক করেছে ইরান। ট্যাংকারটিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ১৮ জন নাবিক ছিলেন। ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে শনিবারের (১৩ ডিসেম্বর) মধ্যে এটিকে আটক করা হয়।
দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমোজগান প্রদেশের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে ফার্স বার্তা সংস্থা জানায়, ওমান সাগরের উপকূলের কাছে ছয় মিলিয়ন লিটার চোরাচালানকৃত ডিজেল বহনকারী একটি তেলবাহী ট্যাংকারে অভিযান চালানো হয়েছে।
জাহাজটি তার সব নেভিগেশন ব্যবস্থা বন্ধ করে রেখেছিল বলেও দাবি করা হয়।
ইরানি বাহিনী নিয়মিতভাবে উপসাগরে অবৈধভাবে জ্বালানি পরিবহনের অভিযোগে জাহাজ আটকানোর ঘোষণা দিয়ে থাকে।
ইরানে খুচরা জ্বালানির দাম বিশ্বের সবচেয়ে কমগুলোর একটি হওয়ায় তা অন্য দেশে চোরাচালান করা বিশেষভাবে লাভজনক।
গত মাসে ইরান উপসাগরীয় জলসীমায় একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করে অননুমোদিত পণ্য বহনের অভিযোগে এবং এটিকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ বলে যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল তা নাকচ করে দেয়।
সর্বশেষ এই জব্দের ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার উপকূলে একটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করার দুই দিন পর।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম